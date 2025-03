45-Jähriger in Grünbach von Stier attackiert und tödlich verletzt

Gegen 14:40 Uhr wählte die Frau den Notruf und gab an, dass sie soeben ihren Bruder im Stall hinter einer Stierbox liegend gefunden hatte. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Landwirts feststellen.

Was genau passiert war, ist noch klar. Laut Polizei wird davon ausgegangen, dass der 45-Jährige bei Arbeiten in der Box von einem ausgewachsenen Stier attackiert worden ist. Dabei erlitt der Mühlviertler so schwere Verletzungen, dass er noch an Ort und Stelle starb.

Lokalisierung: Das Unglück passierte in der Ortschaft Schlag bei Grünbach (Bezirk Freistadt):

