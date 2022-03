43-Jähriger nach "Terror" gegen Ex-Frau inhaftiert

Da die 30-Jährige kurz danach Österreich verließ, begann der 43-Jährige Bekannte und Verwandte seiner Ex-Frau zu bedrohen. Unter anderem wollte er die Mutter erpressen. Er bedrohte sie und auch den Bruder der 30-Jährigen mit dem Umbringen.

Aufgrund der steigernden Aggressions- und Gewaltbereitschaft des 43-Jährigen wurde bei der Staatsanwaltschaft Linz eine Hausdurchsuchung und eine Festnahmeanordnung erwirkt. Schließlich wurde der Mann am Donnerstag gegen 16 Uhr festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung wurde eine verbotene Waffe gefunden und sichergestellt. Gegen den 43-Jährigen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wurde am Freitag in die Justizanstalt Linz gebracht.