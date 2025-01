43-Jähriger nach schwerem Forstunfall in Molln ins Spital geflogen 

Bei dem Schwerverletzten handelt es sich um einen 43-jährigen türkischen Staatsbürger. Er lebt in Molln. Mit Familienangehörigen war er laut Polizei im Forstgebiet „Kamern“ in Effertsbach im Gemeindegebiet von Molln damit beschäftigt Windbruch im Wald aufzuarbeiten, als es zu dem schweren Unfall kam.

Mit einer Motorsäge trennte der Mann einen umgefallenen Buchenstamm vom Wurzelstock ab. Ein etwa zehn Zentimeter dicker Buchenstamm, der zuvor eingeklemmt war, schnellte in die Höhe und traf den 43-Jährigen mit Wucht am Kopf. Der Mann wurde weggeschleudert und blieb bewusstlos am Boden liegen.

Sein 60-jähriger Onkel hatte den Unfall beobachtet und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Aufgrund des schwer zugänglichen Geländes bei der Unfallstelle, mussten die Rettungskräfte Feuerwehr und Bergrettung zu Hilfe rufen. Der 43-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber Martin 3 zur Erstversorgung ins Klinikum Wels geflogen. Von dort aus soll er OÖN-Informationen zufolge in ein Linzer Spital weitergeflogen worden sein.

