43-Jährige mit Motorrad schwer gestürzt

Gegen 14:30 Uhr war die 43-Jährige mit ihrem Motorrad in Altheim in Richtung Geinberg unterwegs. Im Ortsbereich Weidenthal stürzte die Frau plötzlich und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der vorausfahrende Lebensgefährte der 43-Jährigen bemerkte den Unfall, kehrte um und leistete bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.

Die Frau wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg gebracht.

Lokalisierung der Unfallstelle:

Am Sonntagvormittag ereignete sich in Vorchdorf ein weiterer Motorrad-Unfall. Ein 18-jähriger Salzburger war mit seinem Pkw in Richtung Bad Wimsbach unterwegs, wollte auf die Kößlwanger Straße links abbiegen und musste dabei seinen Wagen kurz anhalten.

Der hinter ihm fahrende 25-jährige-Motorradlenker aus dem Bezirk Steyr-Land sah dies zu spät, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Auto des 18-Jährigen im Kreuzungsbereich.

Der 25-Jährige wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber verletzt ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht.