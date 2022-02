4,2 Millionen Euro: Mühlviertlerin knackte Jackpot

Sie hat sich gleich am Montag am Morgen gemeldet und wird sich in den kommenden Tagen vom Hochgewinnbetreuer der Österreichischen Lotterien beraten lassen. Sie hatte ihren Gewinn mit dem System 0/07 erzielt, konnte also sieben Zahlen ankreuzen und tippte dann noch zusätzlich sechs Fünfer, was ihr nochmals rund 8500 Euro extra einbrachte.

Auch beim Joker ging es um einen Jackpot. Jeweils rund 198.000 Euro wandern dank des angekreuzten "Ja" auf dem Lottoschein nach Oberösterreich und nach Vorarlberg.