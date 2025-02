Die Unteroffiziere gelten als das "Rückgrat der Armee. Sie sind die Stützen im Dienstbetrieb, in der Ausbildung, in nationalen und internationalen Einsätzen", sagte Landtagsabgeordneter Wolfgang Stanek (VP) bei der Ausmusterungsfeier am Tag der Wachtmeister am Hauptplatz in Enns.