41-Jähriger schlug auf Ehefrau ein

LINZ. Mitten in der Nacht wurde eine 34-jährige Frau in Linz gestern aus dem Schlaf gerissen. Als sie nach dem Klingeln die Tür öffnete, erkannte sie ihren Ehemann, von dem sie seit zwei Jahren getrennt lebt. Bei der Polizei gab sie später an, ihr 41-jähriger Mann habe ihr sofort mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Die Frau flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei. Als die Beamten eintrafen und die Wohnung durchsuchten, fanden sie den 41-jährigen Türken, der sich hinter einer Couch versteckt hatte. Gegen ihn besteht ein aufrechtes Aufenthaltsverbot. Er wurde festgenommen und der Fremdenpolizei in Wels übergeben.

