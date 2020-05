41-Jähriger drohte AMS zu sprengen

Der Arbeitssuchende aus dem Bezirk Braunau versuchte das AMS Braunau zu erreichen, um eine seiner Meinung nach noch offene Zahlung einzufordern. Wegen der überlasteten Telefonleitung wurde er aber automatisch zum AMS Linz umgeleitet. Daraufhin geriet der Mann derart in Rage, dass er der dortigen Sachbearbeiterin mehrfach drohte, das AMS Braunau "in die Luft" zu sprengen, wenn er nicht bald das Geld erhalte, wie die Polizei berichtete. Infolgedessen leitete die Sachbearbeiterin den Mann an die zuständige Stelle in Braunau um und alarmierte die Polizei. Einem AMS-Mitarbeiter gelang es, den 41-Jährigen am Telefon zu beruhigen.

Die Polizei fand Schwarzpulver

Die Polizeibeamten erreichten den Mann und brachten ihn dazu, sich der Polizei zu stellen. Er gab bei seiner Vernehmung an, noch Schwarzpulver und diverse Zünder bei sich zu lagern. In der Wohnung des Mannes fand die Exekutive tatsächlich Schwarzpulver, Kabel und eine Sprengkapsel. Die Gegenstände waren jedoch nach Angaben der Polizei für eine tatsächliche Umsetzung weder vorgesehen noch geeignet. Außerdem stellten die Beamten geringe Mengen Cannabis und ein Luftdruckgewehr sicher. Der 41-Jährige wurde angezeigt.

