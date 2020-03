40.000 Grippemasken aus Bunker im Mühlviertel werden überprüft

In dem Lager in Feldkirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) befinden sich, wie von den OÖN berichtet, noch 40.000 Grippemasken, die zur Zeit der Vogelgrippe von der damaligen Gesundheitsministerin Maria Rauch-Kallat (ÖVP) angeschafft wurden. Diese werden derzeit vom Amt für Wehrtechnik in Wien auf ihre Einsatztauglichkeit geprüft, teilte Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) Mittwochabend in einer Aussendung mit.

Schon Ende Februar waren vom Bundesheer 1,6 Millionen jener Masken vom Typ FFP1, die trotz Haltbarkeitsdatum 2016 als tauglich getestet wurden, den Behörden übergeben worden. 251.000 davon seien am 13. März an oberösterreichischen Gesundheitseinrichtungen gegangen, meinte der Landeshauptmann. 200.000 dieser Masken erhielten Spitäler, weitere Bezirkshauptmannschaften sowie die Ärztekammer.

Ob alle 40.000 Stück aus dem Bestand in Feldkirchen noch verteilt werden können, ist fraglich. "Aufgrund der teils unterschiedlichen Lagerung ist von unterschiedlichen Prüfergebnissen auszugehen", erklärte Stelzer. Sobald diese aus Wien vorliegen, werde die Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung entscheiden, an wen die Masken ausgegeben werden, ergänzte LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP).

