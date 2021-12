40-Jähriger stach in Asten Ehefrau nieder: Einweisung beantragt

Die Staatsanwaltschaft Steyr hat einen entsprechenden Unterbringungsantrag eingebracht. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte einen Medienbericht gegenüber der APA auf Nachfrage. Wie ein psychiatrischer Sachverständiger feststelle, war der Mann zum Tatzeitpunkt unzurechnungsfähig. Laut Expertise bestehe durch seine psychische Erkrankung sogar Gefahr, dass er erneut eine schwere Tat begeht. Der Termin für das Geschworenenverfahren, bei dem über die Einweisung entschieden werden soll, stand noch nicht fest.

Die 37-Jährige war durch den Messerangriff am Hals verletzt worden. Eines der Kinder des Paares alarmierte die Exekutive, die OÖNachrichten haben berichtet. Sieben Tage fahndete die Polizei nach dem tatverdächtigen 40-Jährigen, der nur in Unterwäsche bekleidet, aus der Wohnung geflüchtet war. Die Festnahme durch Beamte des Landeskriminalamtes und des Linzer Stadtpolizeikommandos im Linzer Stadtteil Ebelsberg erfolgte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung. Der Mann hatte sich laut eigenen Angaben die ganze Zeit in einem Planen-Anhänger versteckt, nichts gegessen und nur Regenwasser getrunken. Aufgefallen war er einem Passanten, da der Mann nur in Boxershorts und T-Shirt auf einem Rad unterwegs war.