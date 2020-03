40-Jähriger durch Bauchstich lebensgefährlich verletzt

Als die alarmierten Polizistn gegen 13:35 Uhr zum Tatort kamen, wurde das Opfer bereits vom Roten Kreuz erstversorgt. Laut Zeugenaussagen dürfte der 40-Jährige und ein vorerst unbekannter Mann in Streit geraten sein. Dabei rammte der Unbekannte Linzer das Messer in den Bauch.

Nach umfangreichen Ermittlungen durch das Kriminalreferat konnte noch am selben Tag ein 50-jähriger Mann, ebenfalls aus Linz, als Beschuldigter ausgeforscht werden.

Da der Verdächtige den Beamten die Wohnungstür nicht öffnete, musste diese zum Teil aufgebrochen werden. Anschließend wurde der 50-Jährige festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Bei seiner ersten Einvernahme gab der Mann zu, einen Streit mit dem 40-Jährigen gehabt zu haben, bestritt jedoch, dabei ein Messer in Gebrauch gehabt zu haben. Die Tatwaffe konnte von den Polizisten in der Wohnung nicht gefunden werden. Der Beschuldigte wird weiters nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Eine sofortige Notoperation dürfte dem Opfer das Leben gerettet haben: Laut Auskunft des behandelnden Arztes wäre das Opfer sonst verblutet.