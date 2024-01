4 Tipps: Was beim Eiskratzen zu beachten ist

"Ein guter Eiskratzer sollte grundsätzlich immer an Bord sein. Der funktioniert immer und ist in der Regel die beste und verlässlichste Methode, die Scheibe frei zu bekommen", sagt auch ÖAMTC-Techniker Michael Osterkorn. Aufpassen muss man aber immer auf die Vignette, denn diese kann dadurch beschädigt werden. Und: Eine Beschädigung des Pickerls sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden und kann bei Kontrollen zu unangenehmen Situationen führen. "Ist die Plakette beschädigt oder gar vollständig abgekratzt, muss man sich unter Vorlage des Prüfgutachtens umgehend Ersatz besorgen", so Osterkorn.

Kratzer, Spray und Folie - was taugen sie?

Wenn Sie diese vier Ratschläge des ÖAMTC befolgen, haben Sie auch im Winter immer freie Sicht:

Spray: Enteisungs-Sprays sind eine wirksame Alternative zum Eiskratzer, allerdings auch teurer. Bei festem Eis kann eine Kombination aus Spray und Kratzer sehr hilfreich sein, um die Scheibe rasch und bequem eisfrei zu bekommen.

Schutzfolie: Was im Sommer wertvolle Dienste als Hitzeschutz leistet, ist auch im Winter gut geeignet, denn durch die Beschichtung friert eine Schutzfolie nicht so leicht an und kann sich auch nicht mit Wasser vollsaugen. Das hilft – allerdings nur für die Sicht nach vorne, man darf nicht vergessen, dass auch Heck- und Seitenscheiben von Eis und Schnee befreit werden müssen.

Sauberkeit: Hilfreich ist, die Scheiben innen immer sauber zu halten – so wird weniger Feuchtigkeit an der Scheibe gebunden und die Scheiben beschlagen oder vereisen nicht so schnell. Eiskratzen sollte man innen übrigens nicht: Manche Scheiben sind mit Thermofolie oder Heizdrähten ausgestattet, die so beschädigt werden können.

Scheibenwischer: Wer die Scheibenwischer abends aufstellt, verhindert außerdem, dass der Wischergummi anfriert und erhöht damit Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer des Wischers.

"Den Motor am Stand laufen zu lassen ist verboten"

Und ein Tipp noch zum Abschluss. Der Experte warnt vor einem Irrglauben, der sowohl für das Fahrzeug als auch für die Umwelt schädlich ist: "Wer glaubt, ein im Stand laufender Motor verhindert oder verkürzt die Mühen des Eiskratzens, irrt – erst in Fahrt entwickelt der Motor richtig Wärme. Abgesehen davon ist es verboten, den Motor am Stand laufen zu lassen."

