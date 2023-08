4 Tipps für sichere Urlaubsfahrten

Lange Fahrten in den Urlaub und zurück nach Hause, gepaart mit Stress, Hitze oder Starkregen, vielen Baustellenabschnitten und Staus sowie oft unbekannten, fordernden Strecken. Die reale Gefahr, dabei am Steuer zu übermüden und schlimmstenfalls sogar in einen Sekundenschlaf zu verfallen, wird leider stark unterschätzt. Fakt ist: Je länger die Fahrtdauer, desto geringer die Aufmerksamkeit und umso höher das Unfallrisiko.

Selbstüberschätzung am Steuer

"Das Hauptproblem ist, dass viele Lenker ihr eigenes 'Durchhaltevermögen' hinter dem Steuer überbewerten und infolgedessen die Müdigkeitswarnsignale des Körpers verdrängen. Diese Selbstüberschätzung kann fatale Fahrfehler auslösen. Daher sollte man nach drei bis maximal vier Stunden stets eine längere, erholsame Pause einlegen bzw. einen Fahrerwechsel durchführen", sagt ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger. "Das Einschlafen am Steuer ist dabei lediglich die Spitze des Eisbergs – müdigkeitsbedingter Leistungsabfall während des Lenkens macht sich bereits lange vor dem tatsächlichen 'Wegnicken' bemerkbar."

Die Erschöpfung wird durch schlechten oder kurzen Schlaf und Fahrten zu ungewohnten Uhrzeiten zusätzlich erhöht. Das führt zu geringer Konzentration am Steuer. Laut Seidenberger soll deswegen, vor allem bei längeren Autofahrten unbedingt auf regelmäßige Pausen und ausreichend Schlaf vor der Abfahrt geachtet werden.

Jährlich mehr Verkehrstote durch Übermüdungsunfälle

"Unfälle, die durch Übermüdung bzw. Sekundenschlaf verursacht werden, enden zumeist sehr schwer. Insbesondere die sogenannten 'Abkommensunfälle', bei denen das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkommt und meist ungebremst gegen ein Hindernis prallt oder einen Hang hinabstürzt, gehen oft katastrophal aus", sagt die Verkehrspsychologin. Während im Jahr 2020 fünf Menschen durch Übermüdungsunfälle auf Österreichs Straßen starben, waren es 2021 bereits neun und im vergangenen Jahr schon elf.

Warnsignale des Körpers nicht ignorieren

Wichtig ist, sich selbst genau zu beobachten und "Müdigkeitsvorboten" keinesfalls zu ignorieren. Wenn die ersten Anzeichen von Müdigkeit einfach verdrängt oder mit lauter Musik zu vertreiben versucht, wird langfristig keine Verbesserung spüren. Dasselbe gilt für Kaffee oder Energy Drinks: Diese kaschieren die Müdigkeit bloß und täuschen gute Leistungsfähigkeit vor - der Schlafdruck wird jedoch nicht abgebaut.

Akute Warnzeichen sind häufiges Gähnen, plötzliches Frösteln, ein starkes Bewegungsbedürfnis, ständiges Verändern der Sitzposition, Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich oder die Entwicklung eines starren Blickverhaltens und häufiges Blinzeln. Auch abnehmende Kommunikationsbereitschaft oder ein Stimmungstief können Warnsignale sein. Bei Schwierigkeiten die Spur zu halten, bei Durchführung von ruppigen Fahrmanövern oder wenn man das Gefühl hat, die Straße würde sich verengen, ist es wichtig eine Pause einzulegen oder das Steuer an jemand anderen zu übergeben.

Bereits ein Power-Nap von etwa 20 Minuten in Verbindung mit einem anschließenden Kaffee kann zumindest kurzzeitig helfen. Der Energieschub wirkt sich positiv auf Leistung und Stimmung aus und verbessert die Reaktionszeit. Trotzdem ist diese Methode keine Dauerlösung – ein "Nickerchen" kann eine ordentliche Regeneration, die nur eine mehrstündige Schlafpause hervorbringt, nicht ersetzen.

Tipps für sichere Urlaubs- und Langstreckenfahrten

Routenplanung: Etappen mit fixen Pausen planen, bei langen Fahrten die Zeit nicht zu knapp kalkulieren, bei Strecken ab etwa 800 Kilometern am besten einen Zwischenstopp mit Übernachtung einlegen.

Etappen mit fixen Pausen planen, bei langen Fahrten die Zeit nicht zu knapp kalkulieren, bei Strecken ab etwa 800 Kilometern am besten einen Zwischenstopp mit Übernachtung einlegen. Gut ausgeruht starten: Bei Abfahrt zu untypischer Uhrzeit unbedingt auf ausreichend Schlaf in der Nacht davor achten, bei längeren Autofahrten mind. alle zwei Stunden für 15 Minuten Pause machen und nicht mehr als acht Stunden pro Tag fahren, regelmäßige Fahrerwechsel durchführen (wenn möglich).

Bei Abfahrt zu untypischer Uhrzeit unbedingt auf ausreichend Schlaf in der Nacht davor achten, bei längeren Autofahrten mind. alle zwei Stunden für 15 Minuten Pause machen und nicht mehr als acht Stunden pro Tag fahren, regelmäßige Fahrerwechsel durchführen (wenn möglich). Richtig Pause machen: Frische Luft und Bewegung beugt Müdigkeit vor und bringt den Kreislauf wieder in Schwung. Verantwortung der Mitfahrenden: Oft fällt ihnen früher auf, wenn Lenker müde werden – diese Beobachtung unbedingt aussprechen und eine Pause einfordern.

Frische Luft und Bewegung beugt Müdigkeit vor und bringt den Kreislauf wieder in Schwung. Verantwortung der Mitfahrenden: Oft fällt ihnen früher auf, wenn Lenker müde werden – diese Beobachtung unbedingt aussprechen und eine Pause einfordern. Optimale Verpflegung: Genügend Wasser, Tee oder verdünnte Fruchtsäfte trinken, da Flüssigkeitsmangel die Konzentrationsfähigkeit massiv beeinträchtigt. Ebenfalls auf schwere (kalorienreiche) Mahlzeiten in Fahrpausen verzichten, da nach dem Genuss von zu üppigen Mahlzeiten meist Schläfrigkeit eintritt. Leichte und vitaminreiche Ernährung wird empfohlen.

Lange Urlaubsfahrten werden oft entgegen der inneren Uhr angetreten: "Zwischen 2 und 5 Uhr morgens sowie nachmittags gegen 14 Uhr befindet sich der Mensch in einem biologischen Tief. Fahrten in diesen Zeiträumen – vor allem auf monotonen Strecken – sind besonders unfallträchtig. Man sollte sich daher gut überlegen, ob es wirklich notwendig ist, um diese Uhrzeiten am Steuer zu sitzen", so Marion Seidenberger abschließend.

