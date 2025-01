395 Euro wegen angeblicher Besitzstörung: AK warnt vor "Geschäftsmodell"

Seit einiger Zeit stehen bei der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich die Telefone nicht still: Zahlreiche Betroffene melden sich, denen Post von einer Wiener Rechtsanwaltskanzlei ins Haus flatterte. Der Inhalt: Angebliche Besitzstörung und eine Forderung von mehr als 395 Euro, um eine Klage zu vermeiden.

Auch ein Welser ist unter ihnen. Der Mann hatte im September vergangenen Jahres seinen Sohn zum Fußballtraining in Linz gebracht. Auf einem angrenzenden Parkplatz drehte er dafür kurz um und fuhr wieder weg, so die Arbeiterkammer am Dienstag. Einige Wochen später dann die böse Überraschung: In zwei Schreiben forderte die Wiener Kanzlei zweimal den Pauschalbetrag von je 395 Euro. Der Grund: Der Parkplatz sei zum Wenden befahren und für ein einminütiges Abstellen genutzt worden. Werde der geforderte Betrag nicht innerhalb weniger Tage bezahlt, würde Klage eingebracht werden.

Der Welser wandte sich an die AK. Auf deren Anraten übermittelte er schließlich eine Unterlassungserklärung und bezahlte 20 Euro für die Halterabfrage. Im Antwortschreiben wurde dem Rechtsanwalt außerdem die Vereinbarung eines gerichtlichen Vergleichstermins zur Erlangung eines vollstreckbaren Exekutionstitels und die Bezahlung angemessener Kosten angeboten, wenn diese aufgeschlüsselt werden. Damit entfalle nach Ansicht der AK die Wiederholungsgefahr einer künftigen Störung, sodass eine Klage auf Besitzstörung erfolglos wäre.

Die Wiener Kanzlei lehnte dies ab: In einer weiteren Mail und zwei Einschreiben beharrte der Anwalt auf der Zahlung der insgesamt 790 Euro, so die AK. Mit dem Vermerk "Klagseinbringung erfolgt" überwies er auch die 20 Euro zurück.

Seither sind drei Monate vergangen. Gehört hat der betroffene Welser nichts mehr, es wurde ihm auch keine Klage zugestellt.

"Kein Einzelfall"

Dies sei bei weitem kein Einzelfall, so die Arbeiterkammer. Sie rät, einen gerichtlichen Unterlassungsvergleich und die Übernahme der angemessenen Kosten anzubieten und fordert in der Aussendung "gesetzliche Maßnahmen, um dem Geschäftsmodell Einhalt zu gebieten".

Hilfe finden Betroffene auf der Website des AK-Konsumentenschutzes.

