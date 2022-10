39.000 Besucher beim Caravan Salon

Aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland strömten Campingfans nach Wels zum "Caravan Salon Austria", der gestern, am Sonntag, zu Ende ging. An den fünf Messetagen informierten sich rund 39.000 Besucher über Trends und Neuheiten der Branche. Die Messe Wels zeigt sich mit dieser Bilanz sehr zufrieden. "Erfreulich ist nicht nur die Besucherzahl, sondern auch die Tatsache, dass heuer vermehrt auch Neueinsteiger und junge Familien die Messe besucht haben", sagt Messeleiterin Petra Leingartner. "Caravaning ist die Trendurlaubsform, und individuelles, autarkes und flexibles Reisen wird immer beliebter."

Viele Innovationen

210 Aussteller zeigten beim Caravan Salon, der von den OÖN präsentiert wurde, eine große Produktauswahl, viele Innovationen und Neuheiten am Fahrzeugmarkt. Zu sehen waren etwa aufblasbare Dachzelte für bis zu sechs Personen oder eine Kompaktküche, die in den Kofferraum jedes handelsüblichen Autos passt. Größer denn je war auch das Angebot bei den Reisemobilen: vom rustikalen Van für weniger als 50.000 Euro bis zum Luxus-Liner, der keine Wünsche offenlässt – um den gut zehnfachen Preis. Sehr gut kam bei den Besucherinnen und Besuchern auch das Rahmenprogramm mit Reise- und Erfahrungsberichten an.

Viele ausstellende Unternehmen kamen erstmals nach Wels, sehr unterschiedlich waren die Beweggründe dafür. Einzelne Aussteller hatten ihr Hobby erst vor kurzer Zeit zum Beruf gemacht, das gilt ganz speziell für die Camper-Van-Szene, die sich in Halle 19 präsentierte. Andere kamen nach Wels, um sich ein Bild vom österreichischen Markt zu machen, und ganz viele, um ihr wachsendes Produktportfolio einem durchwegs kaufkräftigen Publikum zu präsentieren.

Themen waren bei den Ausstellern und Besuchern auch die Lieferengpässe, die das Wachstum der Branche etwas bremsen, und der Wunsch nach zusätzlichen Angeboten bei Stell- und Campingplätzen.

15-Jahr-Jubliäum

Ein Termin zum Vormerken: Der Caravan Salon Austria findet im nächsten Jahr vom 18. bis zum 22. Oktober statt. Dann wird das 15-Jahr-Jubiläum gefeiert. (krai)