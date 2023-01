39-Jähriger stürzte beim Fischefüttern in die Steyr

An dieser Stelle rutschte der 39-Jährige ins Wasser.

Einer Joggerin, einer Spaziergängerin und der Polizei verdankt ein 39-jähriger Steyrer sein Leben: Der Mann war Montagmorgen beim Fischefüttern in das eiskalte Wasser der Steyr gestürzt. Als eine Joggerin auf ihn aufmerksam wurde, konnte sich der Mann nur noch knapp über Wasser halten.

Gemeinsam mit einer Spaziergängerin, die mit ihren Hunden unterwegs war, versuchte die Augenzeugin so schnell und effizient wie möglich zu helfen. Die beiden Frauen warfen dem in Not geratenen 39-Jährigen die Hundeleinen zu. Daran hielt er sich fest, bis ihn Polizisten ans Ufer ziehen konnten.

Der Mann erlitt einen Schock, war aber ansprechbar. Er wurde ins Krankenhaus nach Steyr gebracht.

