39-Jährige in ihrem Garten von Querschläger getroffen

Am vergangenen Donnerstagabend machte ein 38-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck am Dach der Garage eines Wohnhauses in St. Georgen Zielschießübungen mit seinem Luftdruckgewehr. Das berichtete die Polizei am Sonntag.

Der Mann lag dabei im ersten Stockwerk des Wohnhauses auf dem Gang und zielte durch eine geöffnete Tür auf eine am Garagendach angebrachte Wettkampfscheibe. Diese war mit einer Styroporplatte als Kugelfang versehen. Der 38-Jährige gab laut Polizei etwa zehn Schüsse ab. Zwei Projektile prallten ab, eines davon traf eine 39-Jährige, die sich zwei Straßen weiter in ihrem Garten aufhielt, am rechten Arm. Die Frau wurde leicht verletzt.

Gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels und bei der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

