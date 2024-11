38-Jähriger und 43-Jähriger aus Steyr starben bei Autounfall

Beim Blick in den Rückspiegel beobachteten die Polizisten, wie der Mofa-Lenker frontal in ein Auto prallte. (Symbolbild)

Der tragische Unfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr, als der Fahrer, ein 38-Jähriger aus Steyr, auf der B122 in Haidershofen unterwegs war. In einer Kurve geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, prallte dort zuerst gegen einen entgegenkommenden Wagen und wurde in der Folge gegen einen weiteres Fahrzeug geschleudert.

Der 38-Jährige und sein Mitfahrer, ein 43-Jähriger Steyrer, wurde im Auto eingeklemmt. Die zwei Männer hatten tödliche Verletzungen erlitten.

Die beiden anderen Unfallbeteiligten, ein 35-Jähriger und ein 46-Jähriger aus Niederösterreich, wurden ins Krankenhaus gebracht.

