38-Jähriger finanzierte sich mit Videospielen seinen Lebensunterhalt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich zumindest um 86 Spiele und vier Spielkonsolen. Das Diebesgut verkaufte er über die Internetplattform "willhaben.at" und finanzierte sich damit seinen Lebensunterhalt.

Auf die Spur des Beschuldigten kamen Gmundner Polizisten am 24. April 2020 bei der Erhebung eines räuberischen Diebstahls. Der 38-Jährige stahl in einem Geschäft im SEP Gmunden zwei Konsolenspiele, wobei ihn die Filialleiterin dabei beobachtet hatte. Zwar gelang dem Täter die Flucht, bei der Durchsicht der Videoaufzeichnungen des SEP-Geländes konnte die Flucht des Mannes nachvollzogen werden. Über die Zulassungsdaten seines Autos war die Identität rasch geklärt.

Filialleiterin betrieb Nachforschungen

Der Vorfall beschäftigte auch die Filialleiterin. Diese suchte auf der Internetplattform "willhaben.at", ob jemand aus dem Raum Gmunden Konsolen-Spiele zum Verkauf anbietet. Dabei stieß sie auf den 38-Jährigen. Weitere Informationen besorgte sie sich von Facebook und übergab ihre Erkenntnisse den ermittelnden Polizisten. Der Verdächtige war bei der Befragung sofort umfassend geständig und gab neben den Ladendiebstählen auch einen Einbruchsversuch in ein Elektrogeschäft am 30. März 2020 sowie einen vollendeten Einbruch in dasselbe Geschäft am 17. April 2020 zu.

Nachfrage seit Corona-Krise hoch

In der Wohnung des Beschuldigten wurden zahlreiche Postversandbelege seit Mitte Jänner 2020 sowie 17 Konsolen-Spiele sichergestellt. In der Befragung gab der 38-Jährige an, die Nachfrage nach Spiel-Konsolen und Konsolen-Spiele sei seit der Corona-Krise sprunghaft angestiegen. Auf Internetplattformen würden Spiele-Konsolen um 900 Euro zum Verkauf angeboten, die einen Neupreis von 400 Euro haben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 38-Jährige festgenommen und in die Justizanstalt Wels eingeliefert.