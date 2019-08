38-Jähriger attackierte Unfallopfer mit Faustschlag

In der Nacht auf Sonntag um etwa 0:35 Uhr hat ein 38-Jähriger im Ortsgebiet Wartberg (Bezirk Kirchdorf) einen 18-Jährigen vermutlich mit dem Auto verfolgt. Die Gründe für die Verfolgung sind bisher unbekannt. Aus Angst vor seinem Verfolger dürfte der 18-Jährige viel zu schnell gefahren sein. In einer Bahnunterführung geriet er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Der 18-Jährige und die Insassen des entgegengekommenen Fahrzeuges, ein 55-Jähriger und seine 50-jährige Gattin, wurden unbestimmten Grades verletzt. Laut Aussagen der Beteiligten ist nach dem Aufprall auch der 38-jährige Verfolger an der Unfallstelle stehen geblieben. Er sei zu dem 18-Jährigen gegangen, habe ihn angeschrien und ihm einen Faustschlag ins Gesicht verpasst. Danach hat er die Unfallstelle verlassen ohne Hilfe zu leisten. Der 50-Jährige verständigte schließlich die Einsatzkräfte. Alle Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.