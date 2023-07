Diese Hitze wird zur Normalität

Die schattigen Plätzchen an Oberösterreichs Badeseen und in den Freibädern werden in den kommenden Tagen zur Mangelware. Schon heute, Samstag, ist der heißeste Tag der aktuellen Hitzewelle zu erwarten: Mit Höchstwerten von 34 bis zu 38 Grad nähern sich die Temperaturen dem Juli-Rekordwert aus dem Jahr 1957 von 39 Grad in Enns an, in den Bergen sind bis zu 26 Grad zu erwarten. "Durch die Unterstützung der Föhnwetterlage bleibt uns das hochsommerliche Wetter bis Mittwoch erhalten. Die Temperaturen erreichen zwischen 28 und 32 Grad", sagt Meteorologin Claudia Riedl von GeoSphere Austria.

Elf Hitzetage im Juli 2023

Abkühlung – laut Meteorologin "Tageshöchstwerte von weniger als 30 Grad" – ist erst ab Donnerstag zu erwarten. Die Gefahr von Tropennächten (ganze Nacht mit einer Mindesttemperatur von 20 Grad) bestehe derzeit in Oberösterreich jedoch nicht: "In der Nacht bewegen sich die Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad, Tropennächte sind bei uns aber generell eher selten", sagt Riedl.

Der heißeste Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen sei in diesem Jahr aber nicht mehr zu erwarten. Mit derzeit elf Hitzetagen, die im Juli 2023 in Linz verzeichnet wurden, ist ein Rekordwert nicht mehr zu brechen, sagt Expertin Riedl. "Der Sommer 2008 war schon sehr hitzereich, im Juli 2015 war bei uns von 18 Hitzetagen die Rede. Diese Anzahl werden wir in diesem Jahr nicht mehr erreichen."

Dass sich die Hitzetage in den kommenden Jahren weiter steigern werden, ist für Riedl nur noch eine Frage der Zeit: Mitte des Jahrhunderts, also 2050, werden 40 Grad im Sommer zur Normalität in Mitteleuropa gehören. "Auch mit bis zu 60 Hitzetagen im Jahr – also fast zwei Monate lang – müssen wir auf Dauer rechnen. Die Konsequenzen, wenn wir nicht in den Klimaschutz investieren wollen, lauten also: Wir werden die Auswirkungen des Klimawandels bezahlen müssen. Ohne Klimaanlagen wird es dann wohl kaum noch funktionieren", sagt die GeoSphere-Expertin gegenüber den OÖN.

Entwarnung gibt es im Hinblick auf die Gewittergefahr: Laut Meteorologin bleibt die Wetterlage stabil, nur vereinzelt können am Dienstag Schauer und kurze Gewitter auftreten.

An den Hundstagen hilft ein Sprung ins kühle Nass

Die hochsommerlichen Temperaturen steuern an diesem Wochenende auf einen Jahresrekord zu, da tut Abkühlung dringend not. Wie kühl sind die oberösterreichischen Seen und Flüsse? Die OÖN haben am Freitag nachgefragt.

Die Linzer haben’s gut, denn ein Sprung in die Donau ist bei einer Wassertemperatur von 21 Grad eine echte Erfrischung. Da können der nur wenige Kilometer entfernte Pleschinger See in Steyregg sowie der Pichlinger See nicht mithalten: Laut Linz AG haben beide Badegewässer bereits 27 Grad. Um etwa ein Grad kühler sind die Feldkirchner Badeseen.

Verlässlich kühl ist es im Rodlwaldbad in Gramastetten: 20 Grad habe das Wasser, hieß es gestern aus dem Badebuffet. Für ganz Abgehärtete ist die Traun eventuell ein Tipp. Der Fluss zeigte laut der Messstelle des hydrografischen Dienstes in Ebensee gestern Nachmittag eine Wassertemperatur von 18 Grad an. Ideal zum Planschen und Schwimmen sind sowohl der Attersee als auch der Traunsee.

Die großen Seen: 22 bis 23 Grad

Ersterer erreichte gestern laut den Daten des hydrografischen Dienstes des Landes Oberösterreich eine Temperatur von 22 bis 23 Grad. Die Werte für den Traunsee liegen ähnlich bei 22 Grad Celsius. Die Wassertemperatur des Mondsees betrug gestern zu Mittag 23,5 Grad, die des Wolfgangsees 22,5 Grad.

Bergseen bieten jedenfalls die perfekte Abkühlung. Der Vordere und der Hintere Gosausee haben derzeit 19 bis 20 Grad, hieß es gestern aus dem Tourismusverband Inneres Salzkammergut.

Wer’s wiederum gerne „bacherlwarm“ mag, den zieht es ins Innviertel: Der Heratinger See, auch Ibmer See genannt, hat bereits 27 Grad, ebenso wie der benachbarte Holzöstersee.

