38 Frauen in den vergangenen zehn Jahren in Oberösterreich getötet

Mit einem Hammer und einem Messer soll im Jänner ein 74-jähriger Mann in Aschach an der Steyr seine Ehefrau attackiert und schließlich getötet haben. Als Motiv gab der Oberösterreicher "jahrelangen Hass" auf die 71-Jährige an. Anfang der vergangenen Woche erlag eine 35-Jährige in Wien im Spital ihren schweren Verletzungen, nachdem sie Anfang März vermutlich von ihrem Ex-Partner in ihrem Geschäft in Brand gesteckt worden war. – Das sind zwei von insgesamt sieben bundesweiten Tötungsdelikten an Frauen seit Jahresbeginn.

Damit setzt sich der steigende Negativtrend der vergangenen Jahre fort: Wurden im Jahr 2015 in Österreich 17 Frauen getötet, so waren es 2018 bereits 41, im Vorjahr 31. In Oberösterreich kamen in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 38 Frauen gewaltsam zu Tode. Während im Jahr 2011 zwei bzw. 2012 insgesamt drei Tötungsdelikte an Frauen verzeichnet wurden, blieb seither die Zahl bei fünf Morden stabil. Einzige Ausreißer sind die Jahre 2014 (1), 2016 (6) sowie 2019 (0). Bei einer Vielzahl der Fälle handelte es sich laut Auskunft des Landeskriminalamtes um Taten, nach denen sich der Täter anschließend selbst töten wollte bzw. getötet hat. Auch alle übrigen Taten konnten geklärt werden.

Außerdem nahm die häusliche Gewalt in Oberösterreich 2020 – verschärft durch die Coronakrise – massiv zu. 1614 Gefährder wurden von der Polizei erfasst, um 20 Prozent mehr als 2019. Davon dürfte laut Polizei ein wesentlicher Teil auf die Folgen von Corona zurückzuführen sein. (nieg)

