37,4 Grad: Der Juni-Rekord ist geknackt

Damit wurde der bisherige Juni-Rekord von 36,7 Grad, gemessen am 20. Juni 2013 in Weyer, deutlich überboten. Platz zwei im Ranking ging gestern an Windischgarsten (37,1), gefolgt von Weyer (36,6). In Linz hatte es 35,1 Grad.

Weiter Bestand hat aber der bundesweite Hitzerekord für den Juni: 38,6 Grad wurden am 20. Juni 2013 in Waidhofen/Ybbs verzeichnet. Gestern lag Innsbruck mit 38,5 Grad nur knapp darunter, gefolgt von Jenbach (38,0) und Imst (37,9). 37,4 Grad hatte es in Krems.

Heftige Gewitter erwartet

Nach der Gluthitze der vergangenen Tage kommen heute heftige Gewitter auf uns zu. "Bis Mittag ist es noch einmal sonnig und heiß, dabei drückend schwül", sagt ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer. Ein Vorgeschmack auf die Gewitterfront, die sich mit dichten Quellwolken ankündigt. Im Oberen Mühlviertel und im Innviertel geht es dann los: Windböen bis 90 km/h, Starkregen, Hagel. Zentralraum und Bergland sollten weniger betroffen sein, sagt Haslhofer. Der Dienstag wird wechselhaft, ab Mittwoch bringt uns eine Westströmung "normales" Sommerwetter.

