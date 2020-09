Arbeiter schoss sich mit Nagelpistole in Oberschenkel

Kurioser Arbeitsunfall im Bezirk Eferding: Weil er bei Arbeiten mit einer Nagelpistole plötzlich niesen musste, hat sich ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen am Freitag gegen 8 Uhr einen Nagel in den linken Oberschenkel geschossen. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, war der Mann mit dem Befestigen von Dachlatten beschäftigt als sich plötzlich der Schuss aus der Druckluftpistole löste. Der Verletzte (36) wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit der Rettung in das Krankenhaus Wels gebracht.

