355 Aussteller, drei Hallen und drei Tage: Die Energiesparmesse 2023

In der persönlichen Beratung können die Besucher alle Fragen an die Mitarbeiter der Aussteller stellen.

Mit ausgezeichneten Besucherzahlen lief am Mittwoch und Donnerstag die Energiesparmesse Wels als Fachmesse an: Der Andrang liege deutlich über den Zahlen vom Vorjahr, teilte die Messe Wels mit. "Der Mittwoch war der stärkste Fachbesuchertag seit Jahren. Wir blicken auf gute Gespräche mit dem Fachpublikum zurück", sagt Johannes Eder, Geschäftsführer des Ausstellers Novellini GmbH.

Johannes Eder, Geschäftsführer des Ausstellers Novellini Bild: Messe Wels/Roland Pelzl

Heute beginnt in den Welser Messehallen die Publikumsmesse. 355 Aussteller informieren in drei Messehallen in den kommenden drei Tagen über alle Neuerungen zum Energiesparen in den Bereichen Bauen, Wohnen und Energie. Neben zahlreichen Unternehmen, die ihre Produktneuheiten vorstellen, erwartet die Besucher am Freitag, Samstag und Sonntag auch ein umfangreiches Beratungsangebot.

Hier ein Überblick über das Angebot in den Hallen 19, 20 und 21:

Halle 19 – Bauen und Wohnen: Der Schwerpunkt im Bereich Bauen und Wohnen, dem die Halle 19 gewidmet ist, liegt heuer auf dem Thema Sanieren – auch wegen der neuen Bestimmungen zur Vergabe für Wohnkredite entscheiden sich viele Menschen verstärkt dafür, bestehende Häuser und Wohnungen herzurichten. Angesichts der gestiegenen Heizkosten sind thermische Sanierungen für viele Konsumenten hochaktuell, die Aussteller informieren zu unterschiedlichen Dämmmaterialien und Sanierungsmöglichkeiten.

Halle 20 – Heizen und Energieerzeugung: Photovoltaikanlagen, Pelletheizungen und Wärmepumpen stehen angesichts der gestiegenen Heiz- und Energiepreise hoch im Kurs. In Halle 20 informieren die Aussteller über effiziente Systeme. Eine große Rolle spielen hier smarte Technologien, durch die die Heizung aus der Ferne gesteuert werden kann.

Halle 21 – Themenmix: Aussteller aus allen drei Bereichen Energie, Bad sowie Bauen und Wohnen finden sich in der Messehalle 21. Bei einem Rundgang können sich die Besucher einen Eindruck von gestalterischen und technischen Neuheiten im Sanitärbereich machen.

Sonderschauen: Der Energiesparverband Oberösterreich zeigt an seinem Stand, an dem es auch zahlreiche Beratungsangebote gibt, drei Sonderschauen: In "AdieuÖl – raus aus Öl und Gas" werden erneuerbare Alternativen zu fossilen Heizstoffen vorgestellt. Unter dem Thema "Dämmstoffe" werden verschiedene Möglichkeiten der thermischen Sanierung erläutert. Die Sonderschau "Energiekosten senken" beschäftigt sich mit Möglichkeiten, Haus bzw. Wohnung effizienter zu gestalten. Die Werbegemeinschaft OaseBad zeigt unter dem Motto "Lebensenergie" die neuesten Entwicklungen im Sanitärbereich.

Vorträge und Beratungen: Neben den Beratungen verschiedener Organisationen gibt es an allen drei Messetagen auch mehrere Vorträge, zum Beispiel zum Thema "Richtig sanieren". Das Programm finden Sie online unter www.energiesparmesse.at

Die OÖN auf der Messe: Auch die Oberösterreichischen Nachrichten sind in Halle 21 mit dem Stand 1215 auf der Energiesparmesse vertreten. Alle Abonnenten können sich dort eine Dynamo-Taschenlampe abholen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, am OÖNachrichten-Energiespar-Gewinnspiel teilzunehmen und zum Beispiel zehn energieeffiziente Haushaltsgeräte im Wert von 10.000 Euro zu gewinnen.

Mit dem Zug zur Messe

Wer der Parkplatzsuche entgehen und nachhaltig zur Energiesparmesse reisen will, kann mit dem Zug zum Hauptbahnhof Wels und von dort mit Sonderzügen direkt zum Messegelände fahren.

Diese verkehren heute, morgen und am Sonntag im Halbstundentakt auf der Strecke der Almtalbahn zwischen Bahnhof und Messe. Alle Züge sind Niederflurgarnituren und damit barrierefrei. Den genauen Fahrplan finden Sie in der digitalen Fahrplanauskunft des OÖVV auf ooevv.at

Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner Bild: Land OÖ/Grilnberger

Neue Förderung des Landes für E-Ladestationen

Um den Ausbau von Ladestationen in Oberösterreich voranzutreiben, stellt das Land Oberösterreich eine neue Förderung mit einem Gesamtvolumen von drei Millionen Euro zur Verfügung. Unter dem Titel „Oberösterreich lädt auf“ werden Unternehmen, Gemeinden, Vereine, konfessionelle Organisationen sowie Freizeiteinrichtungen unterstützt.

Die Landesförderung orientiert sich an jener des Bundes, die für Unternehmen um 75 Prozent erhöht wird, für alle anderen Berechtigten sogar verdoppelt. Zuschläge gibt es, wenn etwa Parkplätze unversiegelt bleiben oder nur teilversiegelt werden. Erfüllt eine Gemeinde auch Letzteres, erhält sie bei Nettokosten von 2000 Euro beispielsweise eine Förderung von 1410 Euro. „Von 2020 auf 2022 hat sich die Zahl der E-Ladepunkte in Oberösterreich mehr als verdoppelt. Dieses Ausbautempo wollen wir mit unserer neuen Förderung weiter beschleunigen“, sagt Wirtschafts- und Energielandesrat Markus Achleitner (VP).

