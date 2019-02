35 Jahre Energiesparmesse: Gründer blickt stolz zurück

WELS. Heute, Mittwoch, startet die 35. Welser Energiesparmesse. Während sich an zwei Tagen in Wels die Fachwelt tummelt, wird von Freitag bis Sonntag das Publikum durch insgesamt 15 Messehallen strömen. Auf 65.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche werden 795 Aussteller ihre Innovationen präsentieren.

Energiepionier Wolfgang Neumann gründete die Messe. Bild: vowe

In ihren Anfängen war die Energiesparmesse noch in Gmunden zu Hause: "Ich war damals 27 und musste von meiner Idee erst meinen Vater überzeugen. Begonnen haben wir 1985 in den Gmundner Elektrizitätswerken mit 30 Ausstellern und 4000 Besuchern", erinnert sich Gründer Wolfgang Neumann. Ein Jahr darauf waren es im Kongresszentrum Toskana schon 90 Aussteller und 10.000 Besucher. "Wir sind bald an unsere Grenzen gestoßen", so Neumann. Fünf Jahre später übersiedelte er mit seinem Erfolgsprodukt nach Wels: "Weil wir auch dort ständig größer wurden, entschloss sich die Welser Messe zu einem riesigen Investitionsprogramm."

1998 verkaufte Neumann an die Welser Messe und gründete den Energy Globe, der als Preis für Nachhaltigkeit längst weltweit etabliert ist. Mit seinem einstigen Messebaby zeigt sich der 63-Jährige bis heute verbunden: "Mir ist aber keine Sekunde leid, dass ich sie abgegeben habe." Angesichts der erfolgreichen Entwicklung sei er "stolz und froh". Als Besucher ist Neumann brennend an den vielen Neuheiten interessiert, die seinen Pioniergeist verkörpern. (fam)

Messe im Überblick

Themenschwerpunkte: Bau, Bad und Energie. Sonderschauen: E-Auto & Smart Home, LED, Dämmstoffe.

1540 Firmen aus zehn Teilnehmerstaaten stellen aus.

