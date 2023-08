35-Jähriger ging Geldwechselbetrügern auf den Leim

Die beiden Rumänen hatten den 35-Jährigen, der am späten Montagnachmittag mit seinem Pkw im Ortsgebiet von Unterach unterwegs war, an einer Bushaltestelle angehalten. Sie hätten eine Panne und bräuchten dringend Bargeld, erzählten sie dem hilfsbereiten Autofahrer, ob er nicht rumänische Lei in Euro wechseln könnte? Der 35-Jährige ließ sich überreden und fuhr mit dem Paar zu einer Bank, wo er mehrere Hundert Euro abhob und gegen Lei eintauschte.

Einige Zeit später wurde er allerdings stutzig und begann im Internet nachzuforschen. Dabei bemerkte er, dass die Scheine, die ihm ausgehändigt worden waren, seit 2006 nicht mehr gültig und somit wertlos sind. Die Erhebungen laufen, teilte die Polizei am Montagabend mit.

