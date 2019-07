33. Linzer Pflasterspektakel endete mit neuem Besucherrekord

Bei bestem Wetter lockte das Pflasterspektakel in den vergangenen drei Tagen mit 270.000 Besuchern so viele Gäste wie noch nie zuvor in die Linzer Innenstadt. Auch die Dichte des Programms war rekordverdächtig: Insgesamt 115 ArtistInnen unterhielten das Publikum mit bis zu 300 Auftritten täglich. Die Bandbreite reichte von Akrobatik, Jonglage und Tanz über Musik aller Art bis zu Figurentheater, Clownerie und Comedy.

Die von den OÖN präsentierten Kaleidoskopnächte erfreuten sich großer Beliebtheit. Im Spektakelzelt auf dem Pfarrplatz zeigten Künstler aller Genres das Beste aus ihren Programmen. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Linz als Kulturhauptstadt Europas wurde die französische Künstlergruppe „Kolektif Alambik“, die bereits im Jahr 2009 zu Gast war, eingeladen. Sie beleuchtete mit stimmungsvollen Projektionen die Fassaden des Kunstuni-Innenhofs.

Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer zeigte sich sehr erfreut über den sommerlichen Kulturhöhepunkt: „Das Pflasterspektakel ist ein Magnet für Publikum und KünstlerInnen. Ein einzigartiges Kulturangebot bei freiem Eintritt, das schlichtweg begeistert.“

Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz. In Zusammenarbeit mit Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehr sowie den verschiedenen Servicestellen des Magistrats ging das Festival reibungslos über die Bühne. Einen Termin für die Ausgabe im nächsten Jahr gibt es bereits: Von 23. bis 25. Juli 2020 wird Linz abermals zum Zentrum für internationale Straßenkunst.

