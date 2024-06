33 Gräber in Linz geschändet: Metalldieb erhielt Haftstrafe

Störung der Totenruhe, Gewerbsmäßiger schwerer Einbruchsdiebstahl, schwere Sachbeschädigung: diese Delikte legte die Staatsanwaltschaft Linz am Montag einem 40-jährigen Ungarn zur Last. Laut Anklage war der Mann im September 2022 in der Nacht auf das Gelände des Barbara-Friedhofes in Linz eingedrungen, um Buntmetalle zu stehlen. Die Grabeinfassungen, verzierten Bronzetüren, Schalen und dergleichen hatten einen Wert von 140.000 Euro. "Das Handwerk ist wesentlich mehr Wert als das Metall.