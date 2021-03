33 Anzeigen bei Corona-Demo in Linz

Die Teilnehmer, zur Höchstzeit etwa 720 Personen, trafen sich um etwa 12 Uhr am Jahrmarktgelände, so die Polizei in einer Aussendung. Um 14.30 Uhr startete der Marsch Richtung Kirchengasse, Wildbergstraße, Friedrichstraße, Nibelungenbrücke, Landstraße, über die Goethestraße, Humboldtstraße, Dametzstraße, Graben, Landstraße, Nibelungenbrücke, Friedrichstraße und über die Wildbergstraße zurück zum Ausgangspunkt.

Insgesamt wurden 33 Teilnehmer angezeigt, diese verweigerten die Verwendung von Mund- und Nasenschutz. Die Demonstration wurde um 16.30 Uhr vom Versammlungsleiter beendet.

