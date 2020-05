32-Jähriger gab Diebesgut nach zehn Jahren zurück

Spät aber doch hat einen 32-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land offenbar das schlechte Gewissen gepackt: Der Mann meldete sich bei der Polizei und sagte, dass er vor zehn Jahren bei der Schmiedeweihnacht in Steyr einen Amboss gestohlen habe. Das Diebesgut gab er nach dem Geständnis zurück, berichtete die Polizei am Sonntag.

Laut seinen Aussagen hatte der Mann in der Nacht auf den 23. Dezember 2010 den Amboss von einem Schmiedestand der weihnachtlichen Brauchtumsveranstaltung am Steyrer Stadtplatz gestohlen. Er sei betrunken gewesen, Motiv war demnach Übermut. Er habe das rund 100 Kilo schwere Teil dann in seinen Wagen verfrachtet und in seiner Garage versteckt, wo es seither lag.

