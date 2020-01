32-Jährige angefahren - Buggy mit zweijähriger Tochter fiel um

Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war gegen 7:45 Uhr mit einem Firmen-Pkw in Thalheim bei Wels unterwegs. Er übersah offenbar eine 32-jährige Fußgängerin aus dem Bezirk Wels-Land, die ihre zweijährige Tochter in einem Buggy schob: Der 41-Jährige hielt den Pkw im Kreuzungsbereich kurz an und setzte seine Fahrt dann fort. Der Pkw erfasste die Frau. Sie wurde zu Boden gestoßen und der Buggy mit dem Kleinkind darin fiel um. Die 32-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, ihre Tochter schien den Sturz unbeschadet überstanden zu haben. Beide wurden ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.