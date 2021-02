31-Jähriger in Finsternis vom Traunstein gerettet

Einen 31-jährigen Kärtner mussten Bergretter nach einem Notruf am Samstag Abend in Dunkelheit am Traunstein suchen. Der Mann hatte sich erst am Nachmittag gegen 15 Uhr am Hernlersteig in den Aufstieg begeben und die letzten Höhenmeter auf das Traunsteinplateau via Klettersteig geschafft. Zu diesem Zeitpunkt wurde es bereits dunkel, der Kärtner verlor die Orientierung: Er fand die Abstiegsstelle nicht mehr und verständigte gegen 19 Uhr mittels Mobiltelefon seine Lebensgefährtin. Diese schlug Alarm.

Eine genaue Lokalisierung des 31-Jährigen gestaltete sich schwierig, weil der Akku seines Handys bereits leer war. Auch der in solchen Fällen übliche Einsatz eines Hubschraubers mit Wärmebildkamera war wegen der Wetterlage an den Flugeinsatzstellen nicht möglich. Die Alpinpolizei und der Gmundner Bergrettungsdienst machten sich sofort auf den Weg, 16 Kräfte stiegen in der Finsternis auf. Kurz nach 22 Uhr die Erleichterung: Die Helfer fanden den 31-Jährigen, der in hüfthohem Schnee herumgeirrt war, aber zwischenzeitlich zur derzeit geschlossenen Gmundnerhütte gefunden hatte.

Der Kärntner war unversehrt geblieben und konnte begleitet durch die Einsatzkräfte selbst absteigen. Kurz nach Mitternacht war das Tal erreicht. "Wir hatten schon überlegt, die Hütte zu öffnen und dort zu übernachten. Der 31-Jährige ist aber sehr fit, wir konnten gleich absteigen", so Bernhard Ebner, Leiter der Gmundner Bergretter. "Um diese Jahreszeit erst um 15 Uhr auf den Traunstein aufzusteigen, ist allerdings viel zu spät. Zudem hatte der Mann keine Lampe mit."