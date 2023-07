31-Jähriger bei Traktorunfall tödlich verunglückt

Der 31-Jährige mähte am Sonntagnachmittag in Laussa auf einem steilen Hang eine Wiese. Dabei rutschte der Traktor am getrockneten Heu ab und überschlug sich mehrmals. Der Mann wurde daraufhin aus dem Traktor geschleudert und von diesem überrollt.

Die Mutter des 31-Jährigen verständigte sofort die Einsatzkräfte, die ihn wenig später noch am Unfallort reanimierten - allerdings ohne Erfolg: Die Wiederbelebungsmaßnahmen mussten rund eine Stunde nach dem tragischen Unfall abgebrochen werden. Die Bergung des Traktors wurde von der Feuerwehr und benachbarten Landwirten durchgeführt.

