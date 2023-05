31 Einbrüche, Raub und Vergewaltigung: Bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen

Der angeklagte Österreicher mit Migrationshintergrund ist bereits einschlägig vorbestraft wegen Gewalt- und Eigentumsdelikten. Und nun dürften noch weitere Einträge ins Strafregister dazukommen. Schwerer Raub, Vergewaltigung und mehr als zwei Dutzend Einbruchsdiebstähle listet die Anklageschrift auf, wie ein Sprecher des Landesgerichts Linz auf Anfrage von nachrichten.at mitteilt.

Die ihm zur Last gelegte Vergewaltigung soll im Jänner 2019 passiert sein. Er hatte eine Frau über Social Media kennengelernt. Sie vereinbarten in der Tatnacht ein Treffen, sie sollte ihn abholen. In der Wohnung eines Freundes soll er dann über sie hergefallen sein. In einem Gutachten wurde festgestellt, dass bei dem Opfer eine posttraumatische Belastungsstörung vorliege. Der Strafrahmen beträgt in diesem Fall bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe.

Weiters wirft die Anklage dem mutmaßlichen Verbrecher vor, im Oktober des Vorjahres einen schweren Raub mit einem Messer begangen zu haben. Er soll damit sein Opfer bedroht haben, in dem er mit der Waffe in der Hand Stichbewegungen in Richtung des Mannes durchführte. Die Beute: Zwei Flip-Handys der Marke Samsung.

Außerdem muss sich der angeklagte Österreicher mit Migrationshintergrund wegen 31 Einbruchsdiebstählen im Zeitraum von August 2021 bis Jänner 2022 verantworten. Abgesehen haben soll er es dabei auf Kellerabteile.

Der 27-Jährige befindet sich bereits wegen zuvor begangener Delikte in Strafhaft in der Justizanstalt Hirtenberg in Niederösterreich und verbüßt dort eine 24-monatige Freiheitsstrafe, unter anderem auch wegen Rauschgiftdelikten.

