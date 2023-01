1,6 Promille: Alkolenker beging nach Unfall Fahrerflucht

Der Mann aus Traun prallte gegen 23.40 Uhr in der Weidfeldstraße mit seinem Auto derart stark gegen einen halb auf der Straße parkenden Pkw, dass sein eigener Wagen auf der Seite zum Liegen kam. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war er bereits von der Unfallstelle geflüchtet.

Die Polizei forschte den 45-Jährigen weniger später aus. Anhand der Kennzeichen ermittelten die Beamten den Zulassungsbesitzer des Autos und fuhren zu dessen Adresse. Dort trafen sie die Ehefrau des 45-Jährigen an, die angab, ihr Mann sei mit dem Wagen unterwegs. Sie erreichte ihn am Handy. Er erzählte ihr lediglich, er sei gerade auf der Tankstelle. Die Polizisten konnten den Trauner schließlich in der Nähe eines Kindergartens erwischen - ein Alkotest ergab 1,6 Promille. Er wurde vom Roten Kreuz erstversorgt, wollte allerdings nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Dem Mann wurden sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel abgenommen, berichtete die Polizei. Er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper