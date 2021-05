30,5 Grad: Bad Ischl war Wärmepol des Landes

Am wärmsten war es dabei in der Kaiserstadt Bad Ischl mit 30,5 Grad, dicht gefolgt von St. Wolfgang mit 30,2 Grad. Im Zentralraum wurde der erste "Dreißiger" des Jahres knapp verpasst: In Linz erreichten die Temperaturen 29 Grad.

Obwohl die Seen noch nicht auf Badetemperaturen kommen, waren die Gewässer gestern bereits gut besucht. Am erfrischendsten war der Sprung in den Hallstättersee mit fünf Grad, der Attersee kommt auf zwölf, der Pichlinger See immerhin auf 16 Grad. Badewetter gibt es nur noch heute – ab morgen dominiert der Regen.