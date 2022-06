30.000 Pferde sichern 3300 Arbeitsplätze

Insgesamt stehen derzeit rund 30.000 Pferde in Oberösterreichs Ställen. 16.000 davon leben in den 2700 Betrieben, die am ÖPUL (Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft) teilnehmen.

Ein großer Erfolg im Zuge des Programms sei die Integration von Pferden in die landwirtschaftliche Produktion gewesen, sagte Waldenberger. Er kritisierte jedoch die Obergrenze von 25 Pferden pro Betrieb – viele bräuchten mehr.