30.000 Euro für Hinweise auf Verleumdung

Auch beim Landeskriminalamt (LKA) Oberösterreich geht man davon aus, dass die Firma immer wieder fälschlich beschuldigt werde.

Man sei zuletzt mehrfach durch anonyme Schreiben bei Behörden, Geschäftspartnern und der Staatsanwaltschaft wegen angeblich illegaler Abfalltransporte beschuldigt worden, hieß es seitens des Gunskirchner Unternehmens. Es gehe dabei um die Verbringung von Schlacken nach Mydlovary in Tschechien. Es seien bereits mehrere Verfahren gegen RLS-tech in der Causa eingestellt worden, bestätigte das LKA auf APA-Anfrage. Die ausgelobte Belohnung ist laut Kriminalisten außergewöhnlich hoch.

Hinweise sind an das LKA OÖ, Tel.: 05 9133 40 3444 oder per Email an LPD-O-LKA-Umweltkriminalitaet@polizei.gv.at bzw. direkt an die RLS-tech GmbH, Tel.: 07246/2060 bzw. office@rls-tech.at erbeten und werden auf Wunsch auch vertraulich behandelt.