3000 Gäste tanzten beim 70. Polizeiball für den guten Zweck

Schon die Musik gab den Ton an: Zu dem Stück „Irish Washerwoman“ und einer Bearbeitung des Liedes „What’s Another Year“ des irischen Song-Contest-Siegers Johnny Logan, gespielt von der Polizeimusik Oberösterreich, tanzten 72 Polizeischüler der Sicherheitsakademie Linz am Montag bei der Eröffnung des 70. Polizeiballs. Mit dem Motto „Irland“ kehrte der Traditionsball nach einer Pandemiepause für sein Jubiläum ins Linzer Brucknerhaus zurück.