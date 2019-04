30 Monate Haft für Brandstifter in Kremsmünster

KREMSMÜNSTER. Bis auf die Grundmauern brannte im Dezember des vergangenen Jahres ein unbewohntes Gehöft in der Einschicht ab.

Feuer im Dezember war gelegt. Bild: Matthias Lauber

Gestern wurde der Ex-Freund der 51-jährigen Besitzerin als Brandstifter zu 30 Monaten Haft verurteilt. Das Schöffengericht ging von einem Racheakt des 70-jährigen Mühlviertlers aus, nachdem sich die Frau von ihm als seine Geliebte getrennt hatte.

Der Pferdefreund gab an, am Tag der Feuersbrunst, an dem 130 Feuerwehrleute einen Waldbrand neben dem in Vollbrand stehenden Bauernhaus verhinderten, bis am späten Abend bei einem Trabrennen in der Wiener Krieau gewesen zu sein. DNA-Spuren auf Zündpaketen aus Kerzen und Baumwollwatte überführten aber den 70-Jährigen, der die Tat weiterhin leugnet, als Brandstifter. Menschen waren bei dem Feuer nicht zu Schaden gekommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

