30-Jähriger verfolgte Ex-Freundin auch nach Festnahme

Bereits am Montagabend war er von der Polizei festgenommen worden, weil er nach einem Streit mit seiner Ex-Freundin vor einem Wohnhaus in Leonding aggressiv gegen die alarmierten Beamten vorgegangen war. Sein Vater, der plötzlich auch vor dem Wohnhaus aufgetaucht war, schlug einem Polizisten dabei sogar mit der Faust ins Gesicht und nahm ihn in den Würgegriff.

Der Vater blieb vorerst in Polizeigewahrsam, der Sohn wurde auf freiem Fuß angezeigt. Aber bereits gestern Vormittag tauchte der 30-Jährige erneut vor der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin auf. Nach eigenen Angaben, weil er sie nach der Trennung „noch einmal umarmen wollte“.

Die 29-Jährige hatte kein Interesse an der Zuneigung und alarmierte die Polizei. Nur wenige Stunden später wiederholte sich die Geschichte. Der 30-Jährige verfolgte die Frau bis zu ihrer Arbeitsstelle in einem Linzer Einkaufszentrum und bedrohte dort auch die Leiterin des Geschäfts. Danach stieg er in einen Zug nach Steyr, wo er am Nachmittag erneut von der Polizei festgenommen wurde. (geg)

