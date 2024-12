30-Jähriger bei Waldarbeiten in Kefermarkt von Baumstamm erschlagen

Gegen 8:45 Uhr am Silvestertag war der 30-Jährige aus Hagenberg in einem Waldstück in Kefermarkt mit Holzarbeiten beschäftigt. Mit einer Motorsäge wollte er eine Eiche mit einem etwa 70 Zentimeter dicken Stamm umschneiden. Der Baum war noch nicht vollständig durchgesägt, da drehte sich der gesamte Stamm, schnellte seitlich ab und stürzte mit voller Wucht auf den 30-Jährigen. Der Mann blieb unter dem Baumstamm liegen und konnte sich nicht mehr befreien.

Ein Arbeitskollege (29), der 49-jährige Grundstücksbesitzer sowie dessen Vater (71) wurden Zeugen des Unfalls und leisteten sofort Erste Hilfe. Sie befreiten den 30-Jährigen und riefen die Rettung. Notarzt und Rettungskräfte versorgten den Mühlviertler, der jedoch noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen starb. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.