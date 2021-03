30-Jähriger aus verqualmter Wohnung gerettet

Ein 30-Jähriger hatte eine Pfanne mit Nudeln auf den eingeschalteten Herd gestellt und war eingeschlafen. Die Nachbarn bemerkten kurz nach 6 Uhr den Rauch, der unter der Eingangstüre hervorquoll, und alarmierten die Feuerwehr, die die Türe aufbrach.

"Die Wohnung war so stark verraucht, dass wir ohne Wärmebildkamera überhaupt nichts sehen konnten. Nach kurzer Suche entdeckte ein Atemschutztrupp den auf der Couch liegenden Mann", sagt Alois Reisinger, Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Bad Hall, die mit 25 Mann im Einsatz stand. Der sichtlich benommene Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Steyr gebracht. "Der Mann hatte wirklich großes Glück, bei so starkem Rauch zählt jede Minute", sagt Reisinger. In der Wohnung entstand geringer Sachschaden.