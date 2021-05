Der erste 30er des Jahres: Bad Ischl war Oberösterreichs Wärmepol

Kurz nach 14.15 Uhr wurde bei der Wetterstation Salzburg Flughafen die entsprechende Temperatur gemessen. Das ist etwas früher als im Mittel der vergangenen 30 Jahre, jedoch im Bereich der typischen Schwankungsbreite.

In Oberösterreich knackte Bad Ischl um 15 Uhr die 30-Grad-Marke: 30,3 Grad zeigten die Thermometer in der Kaiserstadt. Im Laufe des Nachmittags kletterten die Temperaturen gar noch auf 30,5 Grad. Auch in St. Wolfgang wurde die 30-Grad-Marke überschritten: 30,2 Grad waren es hier. In der Landeshauptstadt Linz wurden 29 Grad gemessen.

Das waren am Montag Oberösterreichs Wärmepole (Stand: 16 Uhr, Quelle: ZAMG)

Bad Ischl: 30,5 Grad

30,5 Grad St. Wolfgang: 30,2 Grad

30,2 Grad Windischgarsten und Vöcklabruck: 29,2 Grad

29,2 Grad Bad Goisern: 29,1 Grad

29,1 Grad Ostermiething und Linz: 29 Grad

Bei sommerlichen Temperaturen wurden an Oberösterreichs Seen zahlreiche Sonnenhungrige gesichtet. Der Sprung ins kalte Nass ist aber derzeit noch Hartgesottenen vorbehalten: Gerade einmal 5 Grad "warm" ist beispielsweise der Hallstättersee, 7 Grad hat das Wasser im Gosausee. Auch ein Sprung in den Traunsee (12 Grad), in den Attersee (12 Grad) oder in den Mondsee (13 Grad) erweist sich als außerordentlich erfrischend. Mit 16 Grad ist der Pichlinger See bei Linz vergleichsweise fast gemütlich.

Nur wer kälteresistent ist, wagt sich derzeit in den Langbathsee. Bild: (Hörmandinger)

Fotos gesucht!

Wie verbringen Sie die ersten Sommertage? Lassen Sie die OÖN-Community teilhaben und schicken Sie uns Ihre Fotos mit einer kurzen Beschreibung an online@nachrichten.at. Die schönsten Bilder veröffentlichen wir in einer Galerie.

Video: So wird das Wetter in den kommenden Tagen

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Im Vergleich zum 20. Jahrhundert ist der Termin des ersten 30ers mittlerweile deutlich früher geworden. Die Marke wird mittlerweile um durchschnittlich elf Tage früher erreicht als noch vor einigen Jahrzehnten, wie eine Auswertung der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zeigt.

"In den letzten 30 Jahren, in der Klimaperiode 1991-2020, wurde in Österreich der erste 30er im Durchschnitt am 19. Mai erreicht, wobei die typische Schwankungsbreite von Anfang Mai bis Anfang Juni reichte", weiß Alexander Orlik von der ZAMG. "In der Klimaperiode 1961-1990 wurde die 30-Grad-Marke im Durchschnitt am 30. Mai erreicht, mit einer typischen Schwankung von Mitte Mai bis Mitte Juni."

Frühesten 30er gab es 1934

In den vergangenen Jahren gab es den ersten 30er im Jahr 2020 am 23. Mai (Imst, Innsbruck, Haiming, Landeck, Mayrhofen, Prutz), 2019 am 3. Juni (Bludenz, Feldkirch, Innsbruck, Jenbach, Imst, Haiming, Bad Goisern, Schärding), 2018 am 20. April (Salzburg-Freisaal) und 2017 am 19. Mai (Waidhofen/Ybbs, Oberndorf/Melk, Wieselburg, Amstetten, Schärding, Bad Ischl, Weyer, Linz).

2018 wurde die 30-Grad-Marke extrem früh erreicht, es war der zweitfrüheste Termin. Den frühesten 30er gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg.

Den spätesten ersten 30er seit den 1950er-Jahren registrierte die ZAMG am 2. Juli 1989 (Bruckneudorf im Burgenland). "Im Jahr 1899 wurde der erste 30er sogar erst am 22. Juli gemessen. Aber vor 1950 gab es noch deutlich weniger Messstationen, daher lässt sich das mit den Messungen der letzten Jahrzehnte nicht vergleichen", sagte Orlik.