30 Euro pro Quadratmeter: Oberösterreich legt Entsiegelungsförderung auf

Umweltlandesrat Stefan Kaineder (Grüne) präsentierte in einer Pressekonferenz am Mittwoch eine Entsiegelungsförderung. Gefördert werden bis zu 70 Prozent der Projektkosten, wenn man Asphalt und Beton durch Rasengittersteine, Schotterrasen oder andere Vegetationsflächen ersetzt. Profitieren sollen Lokalklima, Wasserhaushalt und Artenvielfalt.

Maximal 75.000 Euro

Gefördert wird die Umwandlung von überbauten oder wasserundurchlässig befestigten Plätzen in Vegetationsflächen oder zumindest in wasserdurchlässig befestigte Bereiche (z.B. durch Rasengittersteine). Grundbedingung ist, dass das Areal nicht über die Kanalisation entwässert wird, sondern das gesamte anfallende Regenwasser dezentral an Ort und Stelle versickert. Die Förderhöhe pro Quadratmeter entsiegelter Fläche beträgt pauschal 30 Euro, die Gesamtförderung maximal 75.000 Euro und bzw. maximal 70 Prozent der Investitionskosten. Befindet man sich in einer Bodenbündnis-Gemeinde, erhöht sich die Pauschale um zehn Euro bzw. die Maximalförderung um 5.000 Euro.

Negativer Spitzenreiter

Laut einer WWF-Analyse ist Oberösterreich beim Bodenverbrauch negativer Spitzenreiter. Dieser sei im Vorjahr um mehr als zwei Drittel gestiegen - von 2,48 Hektar pro Tag 2021 auf 4,25 Hektar 2022. Das liege vor allem an großflächiger Umwidmung von Grünland in Bauland. Bei der klassischen Versiegelung ist die Landeshauptstadt Linz mit 116 Quadratmetern pro Kopf in dieser Erhebung ebenfalls unrühmlicher Erster unter den fünf größten Städten Österreichs.

