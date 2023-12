3 Schwerverletzte nach missglücktem Überholmanöver in Ulrichsberg

Notarzt, Rettung, Feuerwehr und Polizei standen am Mittwoch gegen 12 Uhr auf der L589 zwischen Ulrichsberg und Klaffer am Hochficht im Einsatz, nachdem drei Fahrzeuge zusammengestoßen waren. Grund für die Karambolage war ein missglücktes Überholmanöver: Eine 69-Jährige hatte auf Höhe der Ortschaft Salnau im Gemeindegebiet von Ulrichsberg (Bezirk Rohrbach) versucht, einen Lastwagen zu überholen. Dabei kollidierte ihr Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einer 57-jährigen Mühlviertlerin.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Aufprall war so heftig, dass der Pkw der 69-Jährigen gegen den Lastwagen geschleudert wurde. Der zweite Wagen landete in einer angrenzenden Wiese. Die Lenkerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Linz gebracht werden musste. Auch die 69-Jähriger und ihr Ehemann (74) zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden in das LKH Rohrbach gebracht, teilte die Polizei am Abend mit. Der Lastwagenfahrer überstand den Unfall unversehrt.

Der Rettungshubschrauber brachte eine Schwerverletzte ins Spital nach Linz. Bild: FF Klaffer

Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Klaffer, Ödenkirchen und Ulrichsberg an. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße gesperrt werden, die Feuerwehren errichteten eine Umleitung.

