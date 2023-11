"Zu Weihnachten haben die Betrüger Hochsaison"

Herr Sakoparnig, wie funktioniert der Phishing-Betrug? Den Opfern werden die Bankdaten herausgelockt, meist über einen Link per SMS. Darin heißt es zum Beispiel, das Paket konnte nicht zugestellt werden. Oder die Registrierung für die Banken-App läuft ab. Bei dem Fall, der gerade in Linz verhandelt worden ist, haben die Opfer nicht nur ihre Daten eingegeben, sondern auch zugestimmt, dass die Bankomat- und Kreditkarten digitalisiert werden. So konnten die Betrüger mit Handys und Uhren Geld