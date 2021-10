2G-Regelung für Studentenfeste an der JKU

Im Bereich der Lehre gilt weiterhin die 3G-Regelung.

„An einer Universität geht es nicht nur um Wissensvermittlung. Der präsente soziale Austausch zwischen den Studierenden ist zentraler Bestandteil des Studiums und oft Grundlage für lebenslange Netzwerke. Die Gesundheit der Studierenden hat aber weiterhin oberste Priorität. Daher hat sich die JKU gemeinsam mit der ÖH auf eine 2G-Regelung für den Besuch von Studierendenfesten geeinigt. Damit steht unbeschwertem und vor allem sicherem Feiern nichts im Weg,“ sagt JKU Rektor Meinhard Lukas.

„Ansonsten gilt an der JKU weiterhin die 3G-Regelung für den Besuch von Lehrveranstaltungen und die Teilnahme an Prüfungen. Einer 2G-Regelung erteile ich in diesem Bereich eine klare Absage. Es darf zu keinen durch Corona bedingten Beschränkungen im öffentlichen Bildungsangebot kommen. Die JKU garantiert außerdem mit einem umfassenden Angebot, dass alle Studierenden niederschwelligen Zugang zu Tests oder Impfungen haben.“

Eine Übersicht über die aktuellen Regelungen: