2G ab 8. November auch in Oberösterreich

Die rasant steigenden Infektions- und Hospitalisierungszahlen zwingen die oberösterreichischen Behörden, die Zügel straffer zu ziehen. 9696 Menschen in Oberösterreich sind derzeit nachweislich mit dem Virus infiziert, fast 14.000 Landsleute befinden sich in behördlich verordneter Quarantäne.

Ab 8. November wird nun auch in Oberösterreich in mehreren Bereichen die 2-G-Regel gelten. Wie in Wien und in der Steiermark wird der Zugang zu Nachtgastronomie und Diskotheken sowie zu Veranstaltungen ab 500 Personen nur noch geimpft oder genesen möglich sein. Auch Tirol und Kärnten kündigten die 2-G-Regel an.

"Die Vergangenheit hat uns gezeigt, dass wir den Kampf gegen Corona in erster Linie vor den Toren der Spitäler durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung, Hausverstand und das Einhalten von bewährten Maßnahmen gewinnen", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

In den oberösterreichischen Spitälern bereitet man sich auf steigende Patientenzahlen vor: Gestern wurde das Intensivbettenkontingent für Covid-Patienten von 52 auf 75 Intensivbetten erhöht. Auf den Normalstationen sind 400 statt 300 Betten vorgesehen.

Kontrollen auch in Gmunden

Die Zahl der frei passierbaren Bezirksgrenzen in Oberösterreich geht weiter zurück: Seit heute werden auch an den Grenzen des Bezirks Gmunden von Polizei und Bundesheer Ausreisekontrollen durchgeführt. Nach Braunau und Freistadt ist Gmunden damit der dritte oberösterreichische Bezirk, der als Hochinzidenzgebiet gilt. Diese drei Bezirke dürfen also nur noch jene verlassen, die geimpft oder genesen sind beziehungsweise einen negativen Corona-Test vorweisen können.

Auch in Vöcklabruck, Grieskirchen und Ried im Innkreis könnte es aufgrund der steigenden 7-Tage-Inzidenz in den kommenden Tagen zu Ausreisekontrollen kommen. „Da die Inzidenz im Bezirk über 600 liegt und wir auch in den kommenden Tagen mit vielen Fällen rechnen, gehe ich davon aus, dass es in Grieskirchen bald Ausreisekontrollen geben wird“, sagt Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer den OÖNachrichten.

Für die Polizei wird diese wachsende Kontrolltätigkeit zu einer personellen Herausforderung. „Wir decken das derzeit mit Kräften der Bereitschaftseinheit und Polizisten aus anderen Bezirken ab“, sagt Sprecher David Furtner. Erwischt die Polizei einen Lenker ohne Nachweis an den Bezirksgrenzen, werde dieser nicht gestraft, sondern zurückgeschickt und informiert, wo er einen Test machen kann. Die Ausreisekontrollen an den Bezirksgrenzen werden von der 2-G-Regelung nicht betroffen sein. PCR- und Antigen-Tests sind dort auch ab 8. November noch gültige Nachweise.

Die Polizei werde zudem zu Halloween Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie und bei Veranstaltungen durchführen.

Schärfere Arbeitsplatzregeln

Aus der 3-G-Regel am Arbeitsplatz, die ab 1. November gilt, soll laut Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) mit Ende der Übergangsfrist ab 15. November 2,5 G werden, wie Mückstein gestern Abend im ORF sagte. 2,5G bedeutet, dass an Orten, wo auch getestete Personen Zutritt haben, diese einen PCR-Test vorweisen müssen. Ein Antigentest wird nicht mehr akzeptiert. Dies entspricht auch dem Stufenplan der Bundesregierung: Ab 400 belegten Intensivbetten (Stufe 3) gelten Antigentests nicht mehr als Testnachweis für Ungeimpfte. Mückstein erwarte bereits Ende nächster Woche 400 Intensivpatienten (Stand gestern: 280). Zur Umsetzung der 2,5-G-Regel am Arbeitsplatz gebe es noch weitere Gespräche mit den Sozialpartnern, hieß es.

"3-G" am Arbeitsplatz - der OÖN-Talk Ab Montag, 1. November, gilt an allen Arbeitsplätzen in Österreich die "3-G"-Pflicht. Es gibt aber nach wie vor einige Unklarheiten was die neuen Regeln am Arbeitsplatz betreffen. OÖN-Ressortleiter Wirtschaft, Dietmar Mascher, analysiert bei Klaus Mittmansgruber, OÖN-TV.

Eltern müssten nicht vor Homeschooling „zittern“, sagte unterdessen Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) gestern. „Ich habe nicht nur die Überzeugung, sondern auch die Gewissheit, dass die Schule offen bleibt.“

